Csézy összeöltözött kislányával! – fotóval

Mennyire szerettem volna már ezt az érzést átélni és most megadatott. Köszönöm! Csak szeretni akarom Őt és megmutatni neki az összes csodát, amiért érdemes a Földön élni. Isten éltessen minden Édesanyát és azokat a nőket is, akik még nem kapták meg ezt az ajándékot, de évek óta óriási küzdelmet vívnak egy gyermekért. Ez a ünnep értük is, róluk is szól. Ne adják fel a reményt!