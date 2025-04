A borsodiak is csak lesik, hogy működik az üvegvisszaváltó: hát így!?

Párizsban [Franciaország] sehol semmi visszaváltós címke. Csak nekünk tudják lenyomni a torkunkon ezt a zöld sz...t. A kukára ott az van írva, csak dobd be, mi majd kiválogatjuk.

Idén náluk is indul. Ahogy januártól az osztrákoknál is elindult, a németeknél kb. 15 éve van. És norvég, belga, stb. helyeken is régóta van. A gépeket egy norvég cég gyártja. Szóval ez a „csak nekünk tudják lenyomni zöld sz...t” duma elég nagy butaság. EU-s rendelet: 2025-ig minden országnak be kell vezetni.

Ez egy kb. 15 éves német videó.

Nálunk pont most aktuális.

Bár csak 15 évvel lennénk lemaradva…

Az a baj, hogy tényleg ez mehet az automatán belül, mert olyan lassú!