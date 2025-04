Elindult a tavaszi turné, Miskolcra is érkezik a Dal sztárzenekara

Ahogy arról többször beszámoltunk, az idei Dalban is képernyőre került a Here We Are zenekar, akik ugyan idén sem kerültek be a öntőbe, de így sem szomorkodtak. Azóta már országos turné keretében lépnek színpadra.

A Here We Are még a Dalban, most tavaszi turné indult

Forrás: Facebook/Here We Are

„Véget ért számunkra a DAL2025! Nem vagyunk szomorúak, sőt, hálásak vagyunk minden pillanatért, amit eddig átélhettünk! Ez az út rengeteget adott nekünk de a legnagyobb ajándék az, hogy mellettünk álltok és hallgatjátok a dalainkat! Most a tavaszi turnéra készülünk, ahol végre találkozhatunk veletek élőben! Hatalmas köszönettel tartozunk a vendégzenészeinknek, a stábtagoknak és nektek, hogy ennyien támogattok minket!” - írták a kiesés után a közösségi oldalukon.

Elindult a turné, itt lépnek színpadra

Igazán szomorkodni idejük sem lenne, hiszen áprilisban és májusban országos tavaszi turnéra indultak. Nyíregyházán már láthatta a helyi közönség a bandát, míg április 23-án Budapesten az A38 Hajón, április 26-án Zentán, Szerbiában, április 30-án pedig Gödöllőn a Trafó Klubban lépnek színpadra. A turné hazai, miskolci állomása május 2-án lesz a Helynekemben, ezt követően május 10-én ismét Budapest jön, az Instantban, majd Békéscsabán zárul a turné május 23-án.

„A DAL 2025 műsor után először láthatod az új formációt élőben Miskolcon a Helynekemben!” - üzenték a hazai közönségnek a miskolci koncert kapcsán.

További információk a zenekar közösségi oldalán.