Pataky Attila szerint Ferenc pápa már az Úr jobbján ül

Pataky Attila szerint a pápa akár reinkarnálódhat is

Van egy olyan érzésem, hogy már ott van az Úr jobb vagy bal oldalán

– vallotta a rocklegenda, aki szerint Ferenc pápa a remény és a szegények pápájaként örökre fényt hagyott maga után. Az énekes úgy hiszi, a pápa lelke továbbra is velünk van, és akár reinkarnáció útján is az emberiséget szolgálhatja tovább. Pataky Attila szerint Ferenc pápa életének és halálának is mély szakrális jelentősége van. A zenész úgy látja, a szeretet és a fény, amelyekért a pápa egész életében küzdött, most is irányt mutatnak a sötétségben.