Elképesztő mit művelt Nótár Mary és Aurelio

Nótár Mary és Aurelio annyira meggyőző produkciót nyújtottak, hogy ők lettek az adásgyőztesek

Nótár Mary és Aurelio magabiztosan menetel a műsorban

Fotó: Nótár Mary facebook

A TV2 elképesztő népszerűségnek örvendő showműsora a csatorna eredeti terveitől eltérően, két héttel tovább tart majd. Nótár Mary és Aurelio sikeres teljesítménye alapján egyre közelebb kerül ahhoz, hogy ott legyenek május 11-ei döntőben.

Nótár Mary a döntőig repítheti Aureliot

A www.origo.hu-nak nyilatkozott nemrégiben Aurelio arról, hogyan éli meg, hogy ilyen messzire jutott Nótár Mary oldalán a versenyben. Arról beszélt, hogy nem volt egyszerű az elmúlt hét, hiszen elmondása szerint egyébként is nagyon izgulós a színpadon, és most minden eddiginél nehezebb produkcióval készültek. Ráadásul pénteken a főpróbára tartva felgyulladt az általa vezetett személygépkocsi, melyről kiderült, hogy nem is az ő tulajdonában van, így kérdéses volt az is, hogyan jut fel a fővárosba.

Komolyan veszi a felkészülést

„Amit a Farmon a termeléseknél nem mindig vettem teljesen komolyan, azt itt az éneklésnél és a táncnál nagyon komolyan veszem. Egész nap gyakorlok, remélem, hogy meglesz a gyümölcse, ma is elénekeltem már legalább négyszer a dalt, amit elő fogunk adni” – hasonlította össze Aurelio a Farm VIP-ben nyújtott teljesítményét a mostanival, ugyanis mindkét műsorban teljesen más arcát mutatja az egykori valóságshow-szereplő.

A Csiga Biga nem ki, hanem bejött

Nótár Mary és Aurelio fergeteges roma mulatással tarolt a műsorban. A hetedik adásában, a második fordulóban a Csiga Biga című slágert adták elő. A produkciót nemcsak a közönség és a nézők imádták, hanem a zsűri is.