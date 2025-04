Több is van Aurelio és Nótar Mary között, mint A Nagy Duett versenyző párosa!

Amikor korábban elnevettük az egyik produkciónkat, akkor is a tenyerükön hordoztak minket, és megmentettek a szavazataikkal. Ezt szeretnénk meghálálni azóta is az adásokban. Most nagyon izgatottak voltunk, féltünk kicsit, mert ez egy különleges dalválasztás volt. Örülök a sikernek, megyünk tovább, és azt is elmondhatom, hogy van egy közös projektünk Aurelióval, amit szeretnénk majd később megvalósítani