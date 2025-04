Elcsíptük Nótár Mary és Aurelio telefonbeszélgetését: mégsem ez a legdurvább! (videó)

A közelmúltban TikTok videót tett közzé a közkedvelt énekesnő, ahol megmutatta a rajongóknak, hogy milyen is az, amikor nem egy földrajzi helyen vannak épp A Nagy Duett műsorbeli partnerével, mégis gyakorolni kell. Ahogy elindul a felvétel viszont, mindenki tátott szájjal nézi, ami a háttérben megy Nótár Mary otthonában.

Nótár Mary ízlése nem csak a zenélésben kifogástalan Forrás: Nótár Mary Facebook

Már az is csoda, hogy betekintést engedett az énekesnő legbelsőbb szférájába, erre nem sokszor ad alkalmat. Mary most viszont nem csak, hogy megtette ezt, de valami nagyon fontos dolgot elárult magáról önkéntelenül. Kifogástalan ízlése nem csak zenei stílusában, de a lakberendezésben is megmutatkozik.