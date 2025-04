Mi az a trap? Miskolcon most meghallgathatod

Ekhoe és Grasa most Miskolcon is bemutatják, milyen, amikor az újhullámos rap hangzás és a fiatal alkotók energiája összeolvad egy este alatt. Az NGZ Tour elnevezésű koncertsorozat már Szegeden és Debrecenben is nagy sikert aratott, a soron következő állomás pedig nem más, mint a Helynekem színpada április 26-án, szombaton.

Ekhoe és Grasa turnéja Miskolcra érkezik.

Forrás: JATE klub

De mi is az a trap és ki az az Ekhoe és Grasa?

A trap a hiphop egyik modern, dinamikus műfaja, amely az amerikai déli államokból indult hódító útjára. Jellemző rá a kemény, elektronikus alap, gyors ritmus, mély basszus és sokszor sötétebb hangulatú szövegek.

Ez a stílus az utóbbi években egyre népszerűbb lett világszerte, és a hazai előadók, mint Ekhoe és Grasa, sajátos, magyaros ízt adnak neki. Ekhoe zenéje személyes, melankolikus, sokszor elgondolkodtató hangulatot áraszt. Grasa ezzel szemben sötétebb, intenzívebb, kísérletezőbb oldalról közelíti meg a trapet. Kettejük koncertje így nemcsak zeneileg, de hangulatban is sokszínű, dinamikus élményt ígér.

Új irány, új lendület

Mindkét előadó az OTL kollektíva ismert tagja volt, de 2025 tavaszán közösen döntöttek a váltás mellett. Így született meg az NGZ, vagyis a New Gen Zone, egy új zenei világ, amely nemcsak a hangzásban, de a vizuális megjelenésben is friss és kísérletező. A turné a nemrég megjelent SEX és ULTRA című albumokra épül, így a koncerten sok vadonatúj dal is elhangzik majd.