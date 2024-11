A mára már legendássá vált zenekar még a nyolcvanas években alakult Menyhárt Jenő énekes-gitáros-zenekari igazgató köré. A magyar alternatív rockzene úttörő együttese, ami számos emblematikus formációban működött a közel negyvenéves működése alatt, most Mezőkövesden készül egy jó kis zakatolásra 2024. november 8-án, pénteken, 19 órától a Boomeráng Biliárdszalonban. A jelenlegi tagok: Menyhárt Jenő, Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos. Az Early Bird jegyek már el is fogytak, de a normál jegy még kapható, vagy a helyszínen is megvásárolhatják a belépőt az érdeklődők.