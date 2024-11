A koncertsorozat részeként december 21-én Szikszón és Miskolcon is fellép Pál Dénes. A koncerteken olyan örökzöld karácsonyi dalok is felcsendülnek majd, mint a White Christmas, a Legyen hó vagy a Driving Home for Christmas. Emellett természetesen saját szerzeményét, a Régi mesét is előadja, amely a rajongók egyik nagy kedvence.