Viszont szerencsére a lehető legnagyobb rendben volt minden. Nyilván kihívás egy picivel menni, főleg ha alig alszik… ilyenkor nyugodtan felejtsd el, hogy olvasol, rejtvényezel, rácsavarodsz valami Netflixes sorozatra, kicsit alszol aztán újra az egész. Itt konkrétan egy 1nm-es helyen kell minden trükköt, mesét, játékot, dalt, mondókát megoldani a gyerekkel, amiben van meló. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy ha van rá lehetőség, már ilyen pici korban érdemes szoktatni az utazáshoz, vinni magunkkal, ahogy a tesójával is tettük. Hisz így kap teljesebb képet a világról és érik új impulzusok, amik, ha most még nem is tudatosan, de egész biztosan formálják őt is, hogy nyitott és boldog kis ember legyen belőle.