Mai koncert 1 órája

Ótvar Pestis Miskolcon Co Lee vendégeként

A legnagyobb hazai színpadokra is bevonzza a közönséget, most Miskolcra érkezik Co Lee.

Kérlelhetetlen őszinteségével és zsigeri színpadi zsenialitásával az elmúlt években Co Lee a hazai szcéna megkerülhetetlen előadójává és ízlésformáló alkotójává vált. Co Lee Miskolcra érkezik.

Forrás: Co Lee Facebook Rendkívül színes és igényesen megkomponált, réteg- és popzenét is tartalmazó diszkográfiáját minden egyes koncerten egyedülálló show élmény és páratlan zeneiség képezi le. A Blaize-el közös DJ felállás és a legkiválóbb zenészekből álló Co Lee Live Band számtalanszor bizonyított már. November 29-én, pénteken Miskolcon, a Helynekemben találkozik a közönséggel, vendége pedig Ótvar Pestis lesz.

