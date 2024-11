Négy hete jelent meg és rendkívül jól hasít a Youtube-on Márkypapa legújabb klipje a Csibész című dal. Máris több, mint harmincezres megtekintése van és a rajongói visszajelzés is jó. A klipnek ezúttal is mondanivalója van, amiről határozott elképzelése volt már a forgatás előtt vármegyénk csibészrapperének. Köztudott, hogy az edzés és a boksz része az életének, ez most hangsúlyosan jelenik meg a videóban.

Márklypapa motiválni szeretne a dallal

Forrás: Márkypapa

Márkypapa edzésben a klipben és az életben

– Ez egy motivációs imidzs dal, kevés ilyen klip, dal készül manapság, főleg, hogy az előadó nyomja le az edzést is. Első körben motivációnak szántam a dalt. Zeneileg fullba az amerikai hangzást követi, ezt a fajta „Dirty South” stílust nem nagyon csinálják itthon – mesélte el portálunknak a dal kapcsán.

– A helyszín a Miskolci Cutler volt, Illetve Mezőkeresztesi Juhász Gym. És próbáltunk több sportot felvonultatni: box, muay-thai, gyúrás, crossfit és tematikusan a klip is így lett összevágva, hogy végig lehessen követni az edzés munkákat – tette hozzá a klip kapcsán.