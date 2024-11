Happy Halloween 1 órája

Így ünnepelték a Halloweent a borsodi sztárok

A borsodi sztárok is buliztak. Vajna Timi, Pál Dénes, Gömöri András Máté, a Hooligans és a Paddy And The Rats is megünnepelték a Halloweent.

Happy Halloween

A Halloween ünnepe egyre inkább jelen van a magyar emberek életében is, főleg a gyerekek miatt. Van, ahol iskolában partiznak, van, ahol házibuli keretein belül ünnepelnek a családok, barátok. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye sztrájai közül is sokan tartották az ünnepet. Vajna Timi szexi doktonéninek öltözött, Pál Dénesék családi és baráti körben buliztak. Halloween - Egyre népszerűbb itthon is

Fotó: AYO Production Dögös doktornő lett Vajna Timi Ráthonyi Palácsik Tímea szexi doktornéninek öltözött Halloween alkalmából. Hát nem sokat bízott a fantáziára. A zöld body felső cipzárját köldökig lehúzta, így pózolt cicájával - követői nagy örömére. Ha tovább lapozgatunk a képek között, kis kedvenceiről is találunk jelmezes fotókat, sőt, videókat is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Timea Palacsik Rathonyi (@timeavajna) által megosztott bejegyzés Csokit vagy csalunk Halloween Pál Déneséknél - Családi és baráti összefogással idén mi is fogadó ház lettünk Halloween estéjén, gyerekek és felnőttek is nagyon élvezték a bulit - írta közösségi oldalán Pál Dénes miskolci énekes. - Szerintem eszméletlen jó, hogy a környékünkön ennek mostanra lett “hagyománya”, és nem azért, mert egy újabb meghonosított amerikai ünnep vagy egy sátáni rituálé, hanem azért, mert közösségépítő ereje van, összekovácsolja a környéken lakókat, a kicsik pedig annyi csokit csaltak, hogy egy évig elleszünk belőle, a forralt borról nem is beszélve. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pál Dénes (@paldenes) által megosztott bejegyzés Szexi farkasember volt Gömöri András Máté Gömöri András Máté és Polyák Lilla Kanadában ünnepeték a Halloweent. Máté kidolgozott izmos testén csodásan feszült a fehér póló. Legalább olyan szexi farkasember volt, mint Hugh Jackman. Tőlünk 10 pontot kap. Happy Halloween Hooligánok A Hooligans csapata sem hagyta ki a Hallowent. Egy Facebook bejegyzésben kívántak mindenkinek Happy Halloween Hooligánok-okat. Másnap már a Mindenszentek előtt tisztelegtek Apám című dalukkal. Beöltözős Halloween koncert A Paddy And The Rats tagjai őrült halloweeni koncettel ünnepeltek Gödöllőn. Akik a csütörtöki gödöllői koncertre tisztességesen beöltöztek Halloween alkalmából, azok közül a három legmenőbbet kiválasztották és ajándékot kaptak. Kíváncsiak lennénk a győztes jelmezekre. Ti ünnepeltétek a Halloweent?