Az Elwood Boogie az idei év elején alakult Miskolcon, más formációkban már jelentős tapasztalatokat szerzett zenészekből. A zenekar énekese Angyal Dóra, aki a Róka Lánya és az Eseti Esti Műszak zenekarok frontembere is volt. A zenei koncepció megálmodója Prof. „Elwood” Faitli József gitáros, aki a Miskolci Egyetem környezetvédelemmel foglalkozó oktatója. Korábban megfordult már a Miskolci Művek és a Thunder Jack zenekarokban, valamint a Kék és Narancssárga Produkcióban egyaránt.

A legnagyobb slágerek magyarul, táncra hívó ritmusokkal, erre számíthat, aki ellátogat az Elwood Boogie első önálló koncertjére.

Forrás: Elwood Boogie/Facebook

Amerikai hangzást hoz az Elwood Boogie

A zenekar basszusgitárosa Minyó Ákos, akinek a neve az Eseti Esti Műszak és a B3 Blues Projekt zenekarokból lehet ismerős a miskolci zenebarátok számára. A dobokat Izrók Lóránt püföli, aki jelenleg is a Vadkelet zenekar dobosa, így számos eseményen találkozhattak már vele, többek között a Kocsonyafesztiválon, a Miskolci Szilveszteri Partyn, vagy éppen a budapesti Harley Davidson fesztiválon. Az Elwood Boogie az amerikai Vintage Trouble zenekar Rhythm & Blues hangzását idézi meg, a dalok azonban jellemzően magyarul szólalnak meg, olyan neves előadóktól, mint Dua Lipa, Elton John, a DNCE vagy épp Elvis Presley. A repertoárban számos hazai, táncolható sláger Rhythm & Blues stílusú feldolgozása is megtalálható Dér Henitől, a Lóci Játsziktól, Valmartól, Szanditól vagy épp a Hungáriától. Az advent közelsége miatt a csütörtöki koncert 20 órakor kezdődő műsorában két meglepetés dal is megszólal.