Nagyszabású, színházi elemekkel tarkított koncerten debütáltak júniusban a Budapest Park színpadán a Semmi dalai. A 2012 óta változatlan felállásban együtt zenélő Elefánt nyáron az összes fontosabb fesztivál színpadán megfordult, ősszel pedig az új dalokra épülő műsorral járják körbe az országot, így többek között Miskolcra is eljutnak.

Az Elefánt Miskolcra hozza a Semmit

Az Elefánt közvetlen kapcsolatot ápol a rajongókkal

Hazánk egyik legnépszerűbb alternatív zenei kollektívájának legutóbbi albumát a rajongók hamar a szívükbe zárták A zenekar különlegessége az eklektikusságában és a rajongókkal ápolt közvetlen, szoros kapcsolatban rejlik. Nem csupán egy zenekarról, hanem egy valódi, a közönségükkel együtt alkotott közösségről van szó. Így nem is volt kérdés, hogy az új dalokat - köztük olyan, már most slágernek számító számokat, mint a Klipszemle-díjas Van Harag vagy a Bocs - minél több rajongójuknak házhoz viszik egy tíz állomásos őszi turnén. A miskolci közönség november 23-án, a Helynekemben találkozhat velük, ahol vendégük a nemrégiben zenekari felállásra váltó rapper, 6363 lesz, aki csapatával új szintre emelte a hazai élőzenés hip-hopot.

Lassúzva pogózni? Elefánt!

Az Elefánt egy alkotói kollektíva, ami folyamatosan a megújulás lehetőségét keresi, és hírből sem ismeri a műfaji korlátokat. Lassúzva pogózni vagy pogózva lassúzni is lehet a koncertjeiken. Egy sokszínű zenekar, akik az első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, Gomoly című második albumuk pedig tíz napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját. A 2017 tavaszán megjelent Minden című anyaguk dupla teltházas eseményen debütált. 2019. szeptemberében jelent meg negyedik nagylemezük El címmel, legutóbbi, idén megjelent Semmi című albumukat már a Budapest Parkban mutatták be. A koncertjeiken tomboló sokezres tömeg és a több milliós lejátszás bizonyítja azt, hogy az Elefánt közönsége kifejezetten nyitott az újdonságokra.