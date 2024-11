Dányi Róbert középiskolájába belépve barátságos hangulat fogad. A bejáratnál Györgyné Gyarmati Andrea, Robi osztályfőnöke és dr. Béki Zsuzsanna üzleti menedzsment oktató várnak és kísérnek le a tanterembe, ahol éppen Robi osztálytársait oktatják. Enikő, Léda és Tamara rögtön vállalják a szereplést és örülnek, hogy beszélhetnek barátjukról és üzenhetnek neki.

Dányi Róbert osztálytársa: Harnócz Enikő

Harnócz Enikő egy különleges emlékkel kezdi. Egy szabadabb nap volt az iskolában és ezért karaokézhattak az órán, a tanár engedélyével. Mindenféle dalt énekeltek egyedül és duettben is, köztük Ed Sheeran, Shape of You című számát. Enikő nevetve hozzáteszi, hogy ott azért már könnyen ki lehetett szűrni, hogy kinek van jobb hangja a párosból. A lány lelkizős embernek tartja Robit, aki idegenek előtt ugyan szerényebb, de baráti körben megnyílik és felszabadult lesz.

Tényleg ez volt az álma, hogy az, ami most történik vele, azt elérje és ezért nagyon örülök a sikereinek

- teszi hozzá a lány

Dányi Róbert, akinek az egész iskola szurkol!

Robi osztálytársa: Ujj Lívia Léda

Ujj Lívia Léda nem csak osztálytársa, hanem padtársa is Robinak. Nagyon sokat bolondoznak és beszélgetnek a szünetekben, hiszen Robi jó hallgatóság és bármilyen témához hozzá tud szólni. Gyorsan tisztázza, hogy csak baráti a viszony köztük.

Néha olyan, mintha a fiam lenne. Szoktam is neki mondani, hogy Fiam

- teszi hozzá nevetve a lány.

Minden egyes adásban nézi és drukkol a barátjának, azt szeretné, hogy minél előrébb jusson.

Robi osztálytársa: Türk Tamara

Türk Tamara is nagyon jóban van Robival, az egyik legjobb fiúbarátjának mondhatja. Az lány elmeséli, hogy az ő viszonyuk nagyon humoros, csipkelődős. Tamara megosztja velünk egy kedves élményét Robival kapcsolatban, amikor osztálykiránduláson Tokajban voltak és szinte az egész osztály egy szobában tartózkodott és ők nagyokat nevettek, beszélgettek. Ez egy nagyon emlékezetes nap volt, ami nagyon jó hangulatban sok nevetéssel, jókedvvel telt.

A lányok azt is elmesélik, hogy egy összetartó, jó közösség az osztályuk. Mindannyian örülnek Robi sikerének, drukkolnak is neki. Legalább a top háromba várják, de a legboldogabbak akkor lennének, ha megnyerné a versenyt. Ehhez ők is szeretnének azzal hozzájárulni, hogy minden egyes adásban drukkolnak érte és természetesen szavaznak rá.