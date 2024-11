Dányi Róbert, ahogy már korábban megírtuk, szívhez szóló produkciójával mind a Megasztár zsűrijét, mind a nézőket meggyőzte az első élő showban, így tovább versenyezhet a fődíjért.

Dányi Róbert: a miskolci fiú lesz az új Megasztár?

Telefonon értük el a fiatal tehetséget, kicsit fáradtan, ám annál lelkesebben mesélte el, hogy milyen élmények érték az első televíziós szereplésnél.

„Nagyon örültem, hogy továbbjutottam. Azt tudni kell, hogy nagyon izgultam, úgy mentem fel a színpadra, hogy majdnem sírtam. Szinte el sem hittem, hogy most énekelni fogok egy élő showban. Pont ezért úgy érzem, hogy ez kicsit a produkció rovására ment, így nem sikerült sajnos olyan jól, ahogy szerettem volna. Tudom, hogy ennél jobban is el tudtam volna énekelni” - mondta el kérdésünkre élményeit az énekes.

Dányi Róbert bulisabb énjét is megcsillogtatja

Azt is hozzátette, hogy most egy bulisabb, pörgősebb számot kapott, aminek a címét még nem árulhatja el, de azt igen, hogy ezúttal tánctudását is megcsillogtathatja majd a táncparketten.

„A második produkcióm jó lesz, úgy érzem. Nem egy helyben fogok állni, hanem mozgok majd. Nagyon fülbemászó zenét kaptam, amire jó lesz bulizni, ezért most egyáltalán nem izgulok” - tette hozzá.

Robi számára rossz érzés volt, hogy mivel nagyon összeszokott a csapat és egyelőre rivalizálás sem érezhető, a kieső játékosok nagy űrt hagynak maguk után. Azt is hozzátette azonban, hogy a hétköznapokban egyre rutinosabban mozog, a családja távollétét is egyre jobban kezeli és ezáltal egyre önállóbb és magabiztosabb lesz.