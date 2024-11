Dányi Róbert minden élő showban elkápráztatja a nézőket, kedvessége, szerénysége, ártatlansága sokak kedvencévé tette már most.

Dányi Róbert már kicsiként is imádta a zenét

Fotó: Dányiné Budai Nikoletta

Dányi Róbert édesanyját kérdeztük.

Mennyire volt meglepő a család számára Robi sikeres szereplése?

Nagyon meglepett minket. Azt tudtuk, hogy nagyon szeret énekelni, de csak itthon próbálgatta szárnyait. Úgy indult a dolog, hogy még az előválogatóra is úgy ment el, hogy előtte bizonytalankodott, majd 11 órakor megkérdezett, hogy elkísérem-e az eseményre. Gyönyörűen elénekelte a dalt, így nem volt kérdés a továbbjutás. Kimondhatatlanul büszkék voltunk rá már akkor.

Mikortól kezdett el Robi énekelni?

Már óvodás korában elkezdődött ez a dolog. Szeretett szerepelni, énekelgetni. Nagyon sok zenét hallgatott. Itt nagyon fontos hangsúlyozni szerintem, mert úgy érzem, hogy kevés alkalommal hangzik el, hogy Robi teljesen amatőr. Sohasem járt énektanárhoz, nem foglalkozott vele senki. Saját magától jutott el arra a szintre, ahol most van.

Miskolc melyik városrészében nevelkedett?

A mi családunk már nagyon régen az avasi lakótelepen él, az I-es ütemben lakunk, egy négyemeletes házban. Robi ide járt az Áfonyás úti óvodába, majd a Miskolci Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulója lett. Jelenleg a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium tanulója, az idén érettségizett, a ballagása azonban csak a szakma megszerzése után, jövőre lesz.

Szeret tanulni Robi?

Nagyon szeret tanulni és jók az eredményei is. Szeret olvasni, az angollal is szívesen foglalkozik. Minden filmet angolul néz, a nyelvet is nagyon jól beszéli. Nyelvvizsgája még nincs, de meg szeretné csinálni, a tanárai véleménye szerint már a felsőfokút is megpróbálhatja. Céljai között szerepel az is, hogy egyetemen tanuljon tovább.

Ha választhatna, akkor inkább a bulit vagy egy jó könyvet választaná?

Robi nem bulizós, nem csavargós típus, inkább itthon tölti az idejét. Néha elmegy a barátaival, de tanulni, énekelgetni jobban szeret. Azt sem lehet mondani, hogy magának való, mert nagyon szeretik, sok barátja van, inkább úgy gondoldom, hogy a korához képest egy komoly, érett gondolkodású fiú. Testvérével Dorinával, aki huszonhárom éves is nagyon jó a viszonya, bár néha azért vannak kisebb harcok.