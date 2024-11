Dányi Róbert nagy erőkkel készül a Megasztár vasárnapi élő adására, telefonon értük utol a fiatal énekest.

Hogyan élted meg a középdöntőt?

A középdöntőben nagyon jól éreztem magam, annak ellenére hogy az acapella éneklésnél a The Fugees, Killing me softly számának előadásánál a zsűri kicsit bizonytalan volt velem kapcsolatban. Aztán úgy döntöttek, hogy tovább mehetek. Nagyon örülök, hogy bizalmat szavaztak nekem, hálás vagyok nekik ezért.

Milyen élmény volt Németh Vandával párbajozni?

A párbajt Vandával úgy fogtam fel mint egy duettet, ha ő jutott volna tovább akkor sem keseredtem volna el, mert brutál jó énekes. Nagyon jó barátomnak tartom őt. Azóta is figyeljük egymást, és a közösségi oldalakon tartjuk a kapcsolatot. Nem maradt bennünk rossz érzés.

Ismerted már a dalt, amit elő kellett adnotok?

A Piramis együttes, Ha volna két életem című dalát egyáltalán nem ismertem. Nagyon remegtem és izgultam, így a szöveget még úgyis eltévesztettem, hogy a kezemben volt. Kaptam is érte hideget, meleget. A próbákon még a szöveg ment, a színpadon viszont teljesen lefagyott az agyam. Mankónak gondoltam a papírt, de most sajnos ez sem vált be.

Mit gondolsz arról, hogy továbbjuthattál az élő show-ba?

Amikor továbbjutottam azt éreztem, hogy teljesült az álmom. Kicsi korom óta követtem a tehetségkutatókat, és elképzeltem, hogy egyszer én is ott leszek egy élő showba. Azt éreztem, hogy amiért jöttem az már megvan. Nyilván most már hajtok előre, hogy minél tovább el tudjak jutni. Gyerekfejjel azért azt nem gondoltam, hogy ebben ennyi munka van.

Mi történik most veled?

Összeköltöztünk tizenhárman a Megaházba. Nagyon jó élmény ez nekem, hiszen annak ellenére hogy mindenki egy egyéniség, nagyon jó együtt lenni. Szeretjük egymást, olyan mintha egy család lennénk. Minden nap készülünk a show-ra, más-más időbeosztással élünk: énekelünk, táncolunk, száraz próbáink is vannak.

Van olyan terület, ami nehézséget okoz a számodra?

Néha gondjaim vannak az önbizalmammal. Maximalista vagyok, ha gyakorlok valamit és az elsőre nem tökéletes, akkor nagyon elégedetlen tudok lenni magammal. Én vagyok magamnak a legnagyobb kritikusa. A tanáraim ilyenkor mindig megnyugtatnak, hogy ne keseredjek el, hiszen nem véletlenül vagyok itt.