Akkor elmondta azt is, hogy már csak egy évük van próbálkozni, mivel Magyarországon 45 éves korig vehetnek részt nők ilyen kezelésben. Ezért is olyan nagy most az örömük, és már azt is elárulták, hogy kislányt várnak.

Csézy jelenleg a második trimeszter végén, harmadik trimeszter elején járhat. Az örömteli várakozás pillanatait a rajongóival is megosztotta:

Annyira várja már a kislányát! 3 hónapja minden este odabújik a pocakomhoz, és mesét olvas Böbikének! Imádom Őket!