„Nagy örömmel osztjuk meg veletek a hírt, hogy ma beneveztük egy dalunk A DAL 2025-ös versenyébe! Egy vadiúj dalról van szó, viszont a szemfülesebbek már elcsíphettek pár részletet belőle a storyjainkban. Nagyon izgatottan várjuk, hogy bejutunk-e az élő meghallgatásra, majd a tévé műsorába, de az biztos, hogy mi szívünk-lelkünk beleadtuk ebbe a dalba is, ugyanúgy ahogy a Nortyx Hangstúdió is a keverésbe. Drukkoljatok nekünk, és hamarosan meg is hallgathatjátok, mit alkottunk!” - írták a közösségi oldalukon található bejegyzésben.

A zenekar frontemberével a közelmúltban készítettünk egy nagyobb lélegzetvételű interjút, amelyben már beszélt ez irányú terveikről.