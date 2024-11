Balla Levente ismert és népszerű alakja vármegyénk futballéletének: NB III-as asszisztensként már az NB II-es kerettagság várományosa, de a labdarúgás mellett régóta dobosként is jegyzik, vagyis a zene is a szíve csücske. Az alma nem esett messze a fájától, hiszen édesapja, Balla Miklós a Miskolc Dixieland Band klarinétos zenekarvezetője. A fia pedig azon túl, hogy gyakran beugrik a ,,bandába", tanulókat is fogad, számukra dob órákat tart és – szavait idézve – sok szeretettel várja a műfaj iránt érdeklődő ifjú jelentkezőket.

Zene: Balla Levente dobol

Balla Levente gyakran beugrik

– Immáron tizennyolc esztendeje zenélek, dobolok – újságolta a huszonhat éves művész, majd hozzátette: – Apáékhoz akkor ugrom be, amikor a Miskolc Dixieland Band dobosa valamiért nem ér rá, ilyenkor én lépek be és helyettesítem a koncerteken, vagy a fellépéseken. Mellesleg természetesen imádom a könnyűzenei-, a pop- és jazzkoncerteket. Alapvetően mindenféle stílust szeretek, kezdve a régebbi slágerektől egészen a mai műfajokig. A labdarúgás és a játékvezetés pedig nekem hobbi, szórakozás és élvezet, a futball tartalmassá és teljessé teszi az életemet.