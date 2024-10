Közös fotó 1 órája

Rubint Réka és Kiss Ádám is kommentelte Szoboszlai eljegyzéses képét

Szoboszlai Dominik egy kőkemény héten van túl, hiszen pár nap alatt két Nemzetek ligája meccset is játszott a magyar válogatott és magánéletében is hatalmas fordulat állt be, eljegyezte barátnőjét.

Forrás: MW Fotó: MW

A magyar válogatott csapatkapitánya egy közös képet posztolt barátnőjével, Buzsik Borkával eljegyzésük után. Rengeteg gratuláció érkezett már eddig is a kép alá, és a lista folyamatosan bővül. Marco Rossi, Botka Endre, Schäfer András, Dzsudzsák Balázs, Kabát Péter, T. Danny, Rubint Réka és többek között Kiss Ádám is gratulált az eljegyzéshez. Több külföldi sztár neve is feltűnik a kommentszekcióban, a legendás Patrick Kluivert fia, Justin és a nagy barát, a liverpooli csapattárs Trent Alexander-Arnold, a Barcelonában futballozó Dani Olmo, akivel a Lipcsében játszottak együtt, a Manchester City sztárja Erling Haaland, akivel még Salzburban rúgták együtt a bőrt, sőt a transzferguru Fabrizio Romano is azonnal megjelent a hozzászólók között, akiknek sora folyamatosan bővül azóta is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szoboszlai Dominik (@szoboszlaidominik) által megosztott bejegyzés

