Pál Dénes kiesett a Sztárban Sztár vetélkedőből. A közösségi oldalán így írt erről: "A héten két helyen is volt szerencsém fellépni és személyesen találkozni veletek. Ott, illetve üzenetben is a kiesésem óta rengetegen jeleztétek, hogy szívesen hallottatok volna tőlem más dalokat, amikben lehet jobban el tudtatok volna képzelni... Ha már ennyien írtatok, akkor kíváncsi lennék, ti milyen slágerekkel bombáztatok volna meg a műsor alatt. Még az is lehet, hogy egy-két dalt feléneklek nektek és kiteszem az oldalra.