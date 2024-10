Helyi bulvár, celeb 1 órája

Nótár Mary lesz a szemeszternyitó egyik fellépője

Ahogyan arról portálunk is többször beszámolt, a Miskolci Egyetem menzájának épületét teljesen felújítják, így az egy éven át nem használható. A felújítás érinti az egyetemi klubot is. Így a hagyományos szemezternyitó a díszaulában lesz, a fellépők között pedig Nótár Mary neve is szerepel.

Nótár Mary is a fellépők között Fotó: Bánkúti Sándor

A Miskolci Egyetem vezetésének köszönhetően nem maradtak rendezvények nélkül az egyetemisták – olvasható a Rockwell közleményében – bár az események száma csökken, a félév során a nagyobb programoknak az egyetem díszaulája ad helyet. Elkezdődött a szemeszter, újult erővel és friss gólyákkal, akik – többi egyetemistával együtt – a szemeszternyitó partin, október 21-én, hétfőn együtt bulizhatnak Nótár Mary-vel, Krisz Rudival és Pixával. A rendezvényt kizárólag a Miskolci Egyetem hallgatói és dolgozói látogathatják.

