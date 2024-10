Aretha Franklin (You Make Me Fell Like) A Natural Woman című dalát adta elő zseniálisan, ami október 13-án vasárnap került adásba, a nézők örömére. A 18 éves srác teljesen lenyűgözte a zsűritagokat is.

Rúzsa Magdi a könnyeit törölgette Róbert produkciója alatt, annyira megérintette amit hallott. A dal végén a zsűritagok állva tapsoltak, így a továbbjutás sem volt kérdés.