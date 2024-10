A korábbi profi amerikai snowboardos, Shaun White New Yorkban tette fel a nagy kérdést Nina Dobrev színésznőnek. A Vámpírnaplók főszereplője igent mondott, számolt be a történtekről az Index.

Nina Dobrev, a Vámpírnaplók című sikersorozat főszereplője Instagram-oldalán jelentette be, hogy menyasszony lett. Párja az egykori profi amerikai snowboardos, Shaun White, akivel már több mint négy éve vannak együtt, New Yorkban kérte meg a színésznő kezét, aki természetesen igent mondott. A pár még 2019-ben találkozott először egy eseményen, de csak egy évvel később, 2020 áprilisában kezdtek el randizni. A koronavírus miatti bezártságnak és a temérdek együtt töltött időnek köszönhetően kapcsolatuk egyre komolyabbra fordult, a közeljövőben pedig egy újabb mérföldkőhöz is elérkezhetnek.Nina Dobrev és Shaun White nagybetűs sztárpárnak mondható, azonban ez egyikük számára sem újdonság, ugyanis mindketten voltak már kapcsolatban hírességgel. A Vámpírnaplók színésznője 2011 és 2013 között a szintén a sorozatban szereplő Ian Somerhalderrel randizott, de kapcsolatban volt a Kémek hídja című filmből ismert Austin Stowellel is, míg White-nak Nina Dobrev megismerése előtt, 2019-ben ért véget ötéves párkapcsolata Sarah Barthel énekesnővel.