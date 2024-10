Deniz úgy látja a Facebook oldala adatai alapján, hogy a bejegyzései elvesznek a közösségi oldalon. Ezzel kapcsolatban posztolta a következőt:

Az utóbbi időben a fészbuk még lejjebb tekerte az elérést. Nem csak az én oldalamon, úgy általánosságban is ez a tapasztalatom. A tiktokot idegméregnek tartom, az instát igazàn sosem szerettem ezért egyelőre marad ez. Szóval dobjon már valami visszajelzést az aki ezt a posztot látja (lécci)

A rapper közel négyezer visszajelzést kapott a követőitől – nem csak Magyarországról, hanem határon túlról is – és kommentben jelezte, hogy így az egy százalékos elérést sikerült tizenöt százalékra feltornáznia. Ez azért is fontos számára, mert azt is megosztotta rajongóival, hogy hamarosan érkeznek az új dalok.