Dányi Róbert kicsi kora óta szerette volna magát színpadon megmutatni, szívesen szerepelt a család előtt, de az első komolyabb énekes produkciójára tizennégy éves koráig várni kellett. Mivel énektanárhoz nem járt, ezért videók alapján próbálta gyakorolni az előadóművészetet. Visszaemlékezése alapján az első meghatározó alkalom az volt, amikor a tik-tokon szembe jött vele egy Whitney Houston dal feldolgozás, ahol is az I Have Nothing című számot nagyközönség előtt adták elő.

Dányi Róbert a Megasztár zsűrije előtt

Fotó: TV2

„Emlékszem, hogy hajnal kettő órakor elkezdtem halkan dúdolni ezt a számot, hogy nehogy a szüleim felkeljenek. Utána pedig másnap reggel mikor elmentek dolgozni, gyakoroltam otthon egyedül. Mikor anyukámnak előadtam annyit mondott: ebből még lehet valami.”

Dányi Róbert barátai előtt is titkolta a jelentkezést

Amikor jelentkezett a műsorba mivel nem tudta mi vár rá, nem volt elég magabiztos és nagyon izgult. A család tudott róla, de a barátai előtt titkolta a tervét. A miskolci válogatón első alkalommal énekelt nagyobb közönség előtt.

A miskolci castingon nagyon féltem szinte remegtem és mikor meghallgattak, a visszajelzés pozitív volt. Nem hittem el, arra gondoltam, hogy csak túloznak. Ide egy Jennifer Hudson számot és egy Adel dalt vittem.

Mivel ezt az akadályt sikeresen vette jött egy budapesti válogató, ahol nem volt jelen a szakmai zsűri, de mivel itt is jól teljesített ezért következő állomásként már egy nagyobb közönség és a Megasztár ítészei előtt bizonyíthatott.

A zsűrit is meggyőzte

Carameltől és Rúzsa Magditól tartott a legjobban, de közben örült is hogy jelen vannak, hiszen stílusban őket érzi a legközelebb magához. Nagyon számított a véleményükre, kíváncsi volt rá, hogy alkalmasnak találják-e erre a pályára.

„Anyukám kedvenc számát választottam. Azért, mert ezt sokat hallgatta és így elkezdtem énis énekelni. Tetszett neki, amit hallott és nagyon megdicsért.

Az Aretha Franklin szám választása jó döntésnek bizonyult, hiszen Robi innen is továbbjutott.

Miskolci lehet az új Megasztár?

Hogy mi lesz a miskolci fiú sorsa hamarosan kiderül, hiszen a műsor halad tovább a végkifejlet felé, legközelebb november 3-án szoríthatunk érte.