Csézy és férje nemrég ünnepelték tizedik házassági évfordulójukat, melyet egy különleges rózsalakodalommal tettek emlékezetessé. Az ünnepségből még egy klip is készült. A pár életében most újabb izgalmas fejezet kezdődik, hiszen néhány hónap múlva megszületik kislányuk. A kismama jelenleg a terhesség 22. hetében jár, és egy gyönyörű fotóval ajándékozta meg rajongóit, amelyen már jól látható a kerekedő pocakja. A rajongók is megható és dicsérő üzenetekkel árasztották el az énekesnőt, és csupa szépet kívántak neki az elkövetkező időszakra.