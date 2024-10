ByeAlex igazán aktív a közösségi médiában és nemcsak a munkásságával kapcsolatban. Jelenleg villányi fellépésére készül, majd egészen decemberig nem koncertezik, mert stúdióba vonul, hogy új dalokkal kápráztassa el rajongóit. De addig sem hagyja unatkozni a Rózsa világa és hasonló elnevezésű oldalak tagjait. Sokáig csak hozzászólt a fantasztikus posztokhoz, de a közelmúltban vélhetően edukációs céllal ő is beszállt a játékba. Mesterséges intelligenciával generált egy fotót és hozzátette az ilyen közösségekben ismerős szöveget: „Imre bácsi 96 éves. 70 éve dolgozik keményen a kukoricásban, de senki nem értékeli. Megérdemli a gratulációt!” A poszt végén azt is leírja, hogy chatbot segítségével nagyjából két perc alatt „alkotta” Imre bácsit. Vajon célt ér azok között, akik a hasonló posztokat vég nélkül megosztják?

Saját oldalán így kommentálta tettét:

„most szerintetek gonosz vagyok? nem bírok leállni. de számomra ez annyira szórakoztató. egész nap ezeket az oldalakat nézegetem. és most már be is szálltam a játékba.”