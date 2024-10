November 10-én startol a HELL Boxing Kings versenysorozat a miskolci DVTK Arénában, ahol a profi ökölvívók mellett ismert hazai celebek is ringbe szállnak. A HELL Boxing Kings versenysorozat nemcsak a sport rajongóit nyűgözi le, hanem mindenkit, aki látványos küzdelmekre és világszínvonalú show-ra vágyik. Tíz ország legjobb bokszolói négy súlycsoportban mérkőznek meg az egymillió dolláros összdíjazásért, amelyből a fődíj 100 000 dollár és egy rangos WBO-öv. A versenyzők mellett hírességek is ringbe lépnek, garantálva az izgalmas meccseket és a látványos show-elemeket. A november 10-i miskolci nyitóeseményt követően minden vasárnap újabb mérkőzések kerülnek megrendezésre, így november 17., 24., december 1., 8., 15., végül pedig a döntő december 22-én. Nemcsak profi bokszolók, hanem hírességek is megmérkőznek egymással a ringben, köztük olyan ismert magyar személyiségek, mint Istenes Bence, Brasch Bence és Berki Renáta (Mazsi). A show nagykövete, Roy Jones Jr., az élő bokszlegenda, különleges meglepetésekkel készül a nyitó- és záróeseményeken. Istenes Bence jó ideje gőzerővel készül, és most egy igen érdekes vieót töltött fel a közösségi oldalára, amelyben bokszzsákként püfölik. Azt írja a bejegyzésben:

Fura módszer, de ha azt mondják, hogy ez kell a győzelemhez… Az első ellenfelem a Hell Boxing Kings gálán egy bosnyák youtuber lesz... gyertek el szurkolni a helyszínre november 24-én. Szóljon a Ria Ria Hungaria meg az oooo Istenes Beeeenceeee.