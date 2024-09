Az utóbbi időben sokat lehetett hallani arról, hogy Timi küzd az anyaságért, de ennek kapcsán egészségügyi problémák is felvetődtek. Néhány napja nagyon megijesztette a követőit, amikor egy Insta-sztoriban egy svájci kórházból jelentkezett be.

„Állandó alhasi fájdalom. 15. altatás. Kiderült, nem csak az endometriózis, hiába a 8 hetes Lupron depo injekció, hanem méhpolip és autoimmun betegség. Mi jöhet még komolyan?! Később részletesen írok, hogy az autoimmun betegség hogy tud akadályozni egy embrióbeültetést. Ha már ennyi mindent végigcsináltam, lehet másoknak is segíteni tudok, hogy mire figyeljenek…” - írta akkor.

Most egy újabb posztban jelezte a közösségi oldalán, hogy már túl van a kezeléseken és hazamehetett. „Végre túl vagyok a kezeléseken dr. Ursula Jacobbal ( http://www.dr-jacob.ch ) immunterápia autoimmun és más gyulladásos betegségekre.. köszi hugi a gyors képet” – írta a fotók mellé, amelyeken persze most is nagyon csinos.