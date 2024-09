„Ma 27 éve, hogy kimondtuk az igent.( 7 és fél év után.) Stílusosan Sátoraljaújhelyen, az Összetartozás hídján köszöntük meg egymásnak újra egykori döntésünket. ( Most azzal nem foglalkozunk, hogy függőhíd, és hogy a Nemzeti Összetartozás hídja.) A lényeg a lényeg: köszönöm Gyurikám, hogy 27 éve a feleséged lehetek!🙏❤️” - írta közösségi oldalán Soma Mamagesa, majd egy szerelmes verset is beillesztett a képek mellé.

A sátoraljaújhelyi függőhídon ünnepelt Soma Mamagesa

Forrás: Soma Mamagesa Facebook

Csukás István: Ülj ide mellém

Ülj ide mellém, s nézzük együtt

az utat, mely hozzád vezetett.

Ne törődj most a kitérőkkel,

én is úgy jöttem, ahogy lehetett.

Hol van már, aki kérdezett,

és hol van már az a felelet?

Leolvasztotta a Nap

a hátamra fagyott teleket.

Zötyögtette a szívem,

de most szeretem az utat,

mely hozzád vezetett.

Sok boldogságot kívánunk!