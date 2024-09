A fitnesz páros 22 éve él szerelemben, kiegészítve egymást. Külső szemlélőként olybá tűnhet, hogy könnyű az ide vezető út, viszont ez nem teljesen igaz. Mindent meg kell tenni, még nekük is, hogy táplálják ezt a „tüzet”.

Mint kiderült, most ismét templomba vitték szerelmüket, hogy kapcsolatukat egy újabb áldással erősítsék meg. „Ma 22 éve vettem feleségül, egy év jegyben járás után életem szerelmét! Ma az elmúlt igen nehéz két év után lelkészi áldást kértem kapcsolatunkra. Nagyon fontos naponta, hetente beengedni Istent az életünkbe. Itt, Lajosmizsén volt 14 éve az első egyházi esküvőnk, Zalánnal Réka hasában… Most egy nagyfiú kísért el minket. Örök pillanatok ezek. Minden hónapban ünneplünk valamit. Fontos, mert a nap végén csak ezeket a pillanatokat, hangokat, képeket, illatokat viszed magaddal…” – írta Norbi, majd felesége is megszólalt.

22 évvel ezelőtt ezen a napon fogadtam örök hűséget … megfogadtam, hogy mindig mindenben, jóban és rosszban melletted leszek, Schobert Norbi… Mi a titok?!: 22 éve mindig a legnagyobb támadásban zárjuk a pajzsunkat a legszorosabbra! A mai napon újra áldást kértünk a JóIstentől, aki az elmúlt 2 évben különösen nagy erővel óvott minket az ölében. Csodás volt a ma délután … Isten házában tudtam hagyni mindent, amit a vállaimon hordtam és ezért kimondhatatlanul hálás vagyok

– jegyezte meg Rubint Réka.