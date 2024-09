Szombaton este ünnepélyes keretek között átadták a 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál díjait. A zsűri elnöke Isabelle Huppert francia színésznő volt, aki minden versenyfilm premierjén jelen volt a vörös szőnyegen is, ezzel is támogtva az alkotókat és emelve a bemutatók fényét. A zsűri tagjai James Gray, Andrew Haigh, Agnieszka Holland, Kleber Mendonça Filho, Abderrahmane Sissako, a Malénában Koltai Lajossal együtt forgató Giuseppe Tornatore, Julia von Heinz és az Európában is népszerű kínai színésznő, Zhang Ziyi voltak. A Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica versenyében idén 21 film mérettetett meg. Bár jómagam és kritikustársaim közül sokan a The Brutalist című filmnek jósoltuk az Arany Oroszlánt, azt végül is Pedro Almodóvar The Room Next Door című alkotása vihette haza. A rendkívül népszerű spanyol rendező két barátnő (Tilda Swinton és Julianne Moore) történetén keresztül ezúttal az eutanáziáról elmélkedett a tőle megszokott színes képekben nem egyszer könnyekre fakasztva a nézőt.

Hatalmas lelkesedéssel fogadták

A Zsűri Nagydíját, azaz az Ezüst Oroszlánt Maura Delpero filmje, a Vermiglio kapta.

Maura Delpero és az Ezüst Oroszlán

Fotó: AFP

Ezt az egy versenyfilmet nem láttam az idei mezőnyből, így nem tudom, mennyire volt megérdemelt a díjazása, azt viszont láttam, hogy az olasz sajtó képviselői nagy lelkesedéssel fogadták a film alkotóit a sajtókonferencián. A Vermiglio 2025-ben látható majd a Mozinet jóvoltából Magyarországon. A The Brutalist sem távozott üres kézzel Velencéből, Brady Corbet ugyanis megkapta a Legjobb Rendezőnek járó Ezüst Oroszlánt. Lehetett sejteni, hogy a bevállalós Huppert értékeli majd ausztrál pályatársnője merészségét. Így is lett, Nicole Kidman kapta idén a Coppa Volpit, azaz a Legjobb Színésznőnek járó díjat a Babygirl című filmben nyújtott tabudöntögető alakításáért. Kidman se átvenni, se felhőtlenül örülni nem tudott a díjnak, aznap kapta ugyanis a szomorú hírt, hogy édesanyja váratlanul elhunyt, így a díjat a film rendezője, Halina Reijn vette át.

Nicole Kidman is ott volt a fesztiválon, de a díjátadóról haza kellett utaznia édesanyja váratlan halála miatt

Fotó: AFP

Megérdemelt díjak

Szinte borítékolható volt, hogy Vincent Lindon alakítása is elnyeri a francia színésznő tetszését. A Legjobb Férfi Alakítás díját Lindon kapta, aki ezúttal egy kétgyermekes egyedülálló apát alakít Delphine és Muriel Coulin Jouer avec le Feu című filmjében, akinek nagyobbik fia egy szélsőjobboldali csoporthoz csatlakozik. Szintén nagy népszerűségnek örvendett a kritikusok körében Walter Salles I’m Still Here című valós személyeken és megtörtént eseményen alapuló filmje, mely a Legjobb Forgatókönyv díját kapta. A film forgatókönyve Murilo Hauser és Heitor Lorega munkája. Az örmény származású Dea Kulumbegashvili különös formai megoldásokkal dolgozó alkotása az April szintén kiemelkedő alkotása volt az idei mezőnynek, mely olyan témákkal foglalkozik, mint az abortusz, a fogamzásgátlás és a szexuális felvilágosítás fontossága.