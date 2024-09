Bobby a Dallasból egy legenda

Adamik Renáta és Kassai Tamás együtt érkeztek a vetítésre és nagyon boldog mosollyal álltak a Művészetek Háza előterében, mert sikerül autogramot szerezniük a művésztől.

„Még most is libabőrös a kezem. Gyerekkoromban néztem a Dallast, szüleimmel és nagymamámmal. Minden pénteken ez egy közös családi program volt. Bobby a Dallasból, egy legenda és most számomra egy álom valóra vált. Utolsó pillanatban odaugrottam, kértem tőle egy autogramot és nagyon készségesen adott nekem” - mondta meghatottan Renáta.

Kassai Tamás családjánál is heti rendszerességű program volt a filmnézés, de a gyerekeknek aludni kellett menni ilyenkor. Amikor tinédzser lett, mentek az ismétlések és ekkor nagyon sok részt megnézett. A sorozatban egyértelműen Bobby volt a szimpatikus figura, a szépfiú, aki minden nő álma volt, aki sikeres és vonzó. Az új filmre már időben megvették a jegyet és alig várták, hogy elkezdődjön a vetítés.

A Lepattanó című magyar filmet még a mai napon megtekinthetik az érdeklődők 18 órától a Pressburger-teremben olyan fantasztikus színészekkel, mint Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Petrik Andrea, Elek Ferenc, Patrick Duffy, Gáspár Sándor, Györgyi Anna és Nagy Mari.