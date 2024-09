2024-ben is varázslatos élményeket ígér Miskolc szeptember végi gasztrofesztiválja, a Miskolci Piknik. A program még korántsem nyilvános, de ami már biztos, hogy a hazai pop két szupresztárja, Majka és Desh biztosan fellép a rendezvényen.

Majka is ott lesz a Miskolci Pikniken

Fotó: Vajda Istvan

Szeptember 20. és 22. között, péntektől vasárnapig az egész belvárost belengik majd az illatok, az ízkavalkádban és a zenei kínálatban pedig láthatóvá válik a hely szelleme, hiszen a város új gasztronómiai fesztiváljának vállalt célja nemcsak a környékbeli gazdálkodókkal, ízmesterekkel való kapcsolatteremtés, hanem az is, hogy újabb teret adjon Miskolc vibráló közösségi életének. Mivel Miskolc mindig befogadó város volt, természetesen érkeznek majd az ország más részeiből is étel- és italkülönlegességek. Mint ahogy a zenei kínálat is bőven ad ízelítőt a népszerű helyi előadókból, ugyanakkor mindhárom színpadon fellépnek a hazai könnyűzenei élet különböző műfajokat képviselő hírességei. A programot folyamatosan jelentik majd be a szervezők.

