A Végállomás bistro&wine Facebook-oldalán osztotta meg a képeket.

Megőrülünk!

– írták Facebook-oldalukon.

„Az egykori sorozatsztár mangalicasteaket és birspálinkát is kóstolt Miskolcon" – ez már a streetkitchen.hu-n olvasható, ahol azt is leírják, Patrick Duffy párjával, Linda Purl színésznővel egy helyi ízelítőtálat kért a környék termelői sajtjaiból és felvágottjaiból, ropogós kovászos kenyérrel, majd hortobágyi húsos derelyét és napon szárított paradicsomos gnocchit rendeltek. A desszertet is bevállalták, ami az Ébredő erdő volt sós étcsokoládéval, tejfölfagyival, pisztáciával és fekete ribizlivel.

Patrick Duffy laza zakóban, ingben, nyakkendőben ült le vacsorázni.

A kommentelők szerint még mindig nagyon sármos az egykor Bobby Ewingot alakító Dallas-sztár.

Mint megírtuk, csütörtökön megérkezett Miskolcra Patrick Duffy, Lillafüreden is készült róla fotó. A hollywoodi sztár a Miskolci CineFestre jött el, ahol pénteken bemutatják a Lepattanó című filmet, melyben ő is szerepet vállalt.