A 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica idén sem hívott magyar alkotást versenybe, de a The Brutalist című alkotásnak Brady Corbet rendezésében több magyar vonatkozása is van. A részben Magyarországon, hazai stábtagok részvételével, magyar nyelven forgatott alkotás középpontjában egy magyar emigráns építész áll, aki a koncentrációs tábor poklát megjárva az Újvilágban próbál új életet kezdeni. A fiktív életrajzi film egy tehetséges, de excentrikus brutalista építészt, László Tóth életének csaknem három évtizedét mutatja be a főszerepben az anyai ágon magyar származású, Oscar-díjas Adrien Brodyval.

A film stábja a vörös szőnyegen: Isaach De Bankole, Adrien Brody, Raffey Cassidy, Emma Laird, Mona Fastvold és a rendező, Brady Corbet

A két részletben, szünettel vetített, több mint háromórás alkotás az első pillanattól az utolsóig lebilincselő, és ez nagyban köszönhető a fantasztikus szereplőgárdának (Guy Pearce, Joe Alwyn, Alessandro Nivola, Isaach de Bankolé), Lol Crawley csodálatos operatőri munkájának, Daniel Bloomberg fülbemászó zenéjének és a vágásért felelős Jancsó Dávidnak. A Brutalista a fesztivál eddigi legnagyszabásúbb és leginkább díjesélyesnek tűnő alkotása, ám még bőven érhet bennünket meglepetés az elkövetkező napokban.

Egy napba sűrítve

A Venice Biennale College Cinema szekció mikro-költségvetésű nemzetközi produkciók fejlesztését segíti. A projekt keretein belül idén az egyik nemzetközi kiválasztott Szilágyi Zsófia volt. A tíz hónapos, a Venice Biennale College Cinema által gondozott és felügyelt alkotói munka eredménye a Január 2. lett. Szilágyi Zsófia első nagyjátékfilmje, az Egy nap egy háromgyerekes édesanya egy napját meséli el, a Január 2. nagyon sokban hasonlít ehhez, azzal a különbséggel, hogy itt egy válás és költözés története bontakozik ki a szemünk előtt szintén egy napba sűrítve.

Váró Kata Anna

