A 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica szikrázó napsütéssel, fülledt meleggel és rémesen szórakoztató nyitófilmmel várta a fesztiválozókat. A nyitónapon ugyan még érezhetően kevesebben voltak, Tim Burton Beetlejuice Beetlejuice című nyitófilmje azért már kora reggel megtöltötte a legnagyobb vetítőtermeket, ahol a sajtó és a filmszakma képviselői az esti ünnepélyes megnyitót megelőzően megnézhették a különleges látványvilágú alkotásairól híres amerikai rendező legújabb alkotását.

Nagy nevek és rajongók

A Beetlejuice Beetlejuice a harminchat évvel ezelőtt készült Beetlejuice – Kísértethistória oly sokak által várt folytatása.

A cannes-i nyitófilmeket évek óta kihagyom, mert a közel két évtizedes fesztivállátogatásom alatt alig akadt feledhetetlen alkotás, ami megmaradt, az is többnyire azért, mert már a bemutató előtt megbukott. Ezzel ellentétben Velencében elvétve okozott csak csalódást nyitófilm, ha valamelyest elhalványult is, akkor is csak azért, mert az utána következő erős filmek felülírták azt. A Beetlejuice Beetlejuice előzetesét már a nyár eleje óta lehetett látni a magyar mozikban, a filmet pedig szeptember 5-től vetítik majd. Az előzetes alapján leginkább az látszott, hogy az eredeti, 1988-ban készült Beetlejuice – Kísértethistória című film címszereplője, Michael Keaton és a szerelmét, Lydia Deetz-t alakító Winona Ryder, illetve az anyját alakító Catherine O’Hara is visszatérnek a vászonra.

Tim Burton és Monica Bellucci

Fotó: AFP

A szereplőgárda ezúttal olyan nagy nevekkel egészült ki, mint Monica Bellucci, Willem Dafoe, Justin Theroux vagy a Netflix legnagyobb sikersorozatának a sztárja, a huszonegy éves Jenna Ortega. Az viszont kevésbé látszott, mennyire méltó folytatása ez az eredeti Beetlejuice-nak, mennyire naprakész és szórakoztató. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, minthogy nemcsak a sajtóvetítés végén fogadta hatalmas taps, de az egyébként szigorú zsurnaliszták a film közben is beletapsoltak Burton legújabb alkotásába. A fekete ruhás Wednesday-rajongók pedig már kora reggel óta ott táboroztak esernyőkkel védve magukat a tűző naptól a Sala Grande előtt, hogy ne maradjanak le a vörös szőnyeges bevonulásról, és szelfizhessenek a fiatalok között oly népszerű Jenna Ortegával és a stáb többi tagjával.