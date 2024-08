Az RTL múlt hónapban jelentette be, kik lesznek azok a női versenyzők, akik a 2024-es Sztárboxban szorítóba lépnek majd. Köztük a Schobert-házaspár lánya, Lara is kesztyűt húz, aki a versenyzőket tartalmazó listán már hosszú ó-val a vezetéknevében szerepelt. Az influenszert a Story kérdezte a változtatás okáról, hiszen eddig a családtagjaihoz hasonlóan őt is Schobertként láthattuk a médiában.

Mi az oka ennek? „Nem változtattam meg a nevem. Igazából így írják eredetileg is, úgyhogy fogalmam sincs, hogy eddig miért Schobertként hivatkoztak ránk. A hivatalos okmányaimban is hosszú ó-val írják a nevünket, nekem pedig így jobban tetszik. Gondoltam, így használom a nyilvános szerepléseimkor is”- jelentette ki Schobert Lara - jelent meg az index.hu oldalán.