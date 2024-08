Földöntúli 1 órája

Pataky Attila újabb dolgot mondott az univerzummal kapcsolatban

A legendás énekes a június végi bogácsi koncert után portálunknak is elmondta, hogy nagyon érdekli a láthatatlan és a látható világ is. Ezzel kapcsolatban gyakran nyilatkozik is, most is ezt tette.

Boon.hu Boon.hu

Pataky Attila a színpadon is megvillantja spiritualitását. Fotó: Imre György

Az Edda frontembere beszélt már űrlényekről, sárkányokról, táltosokról, reinkarnációról és minden egyéb, földöntúli dologról. Pataky Attila most a Tények Plusznak árulta el, hogy 12 éves kora óta van kapcsolata a földönkívüliekkel. Azt is elmondta, hogy egy alkalommal a saját jövőbeli sírjához repítették el őt az idegenek. „Tele van az univerzum élettel. A Men In Black film csak a jéghegy csúcsa. Az nem kitalált bolondozás, az maga a valóság. Attól, hogy mi az öt érzékszervünkkel mennyit tudunk felfogni ebből, meg hogy mennyit hagynak felfogni ebből, de attól még az élet az végtelen. A létezés végtelen, nem hogy esetleg rajtunk kívül is vannak. Hát mekkora buta gőg kell ahhoz, hogy egy ember azt képzelje magáról, hogy mi vagyunk egyedül itt a világon!” – nyilatkozta az énekes a Tények Plusznak