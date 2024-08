Őszintén beszél évek óta arról, hogy milyen kezeléseken vesz részt Vajna Tímea, vagyis ma már Palácsik-Ráthonyi Tímea, hogy kisbabája szülessen. Az üzletasszony, aki korábban Andy Vajna magyar-amerikai filmproducer felesége volt, nemrég újra férjhez ment, azzal, hogy vállalja, a nehéz időszakokról is beszél, sok olyan nőnek ad erőt, akik hasonló cipőben járnak. Időről időre rajongói a kerekedő pocakját látva azt hiszik, várandós, de ilyenkor is mindig hangsúlyozza, hogy a puffadt has a hormonkezelés egyik mellékhatása. A miskolci származású Tímea most pedig őszintén vallott arról is, hogy egy orvosi beavatkozás miatt még kevesebb esélye lett arra, hogy anya legyen. Egy olyan videót osztott meg, amelyben egy nő mesél a félresikerült műtéti beavatkozásáról:

Nálam is ugyanez volt. Az amerikai orvosomnak nem lett volna szabad eltávolítania az egyik petefészkem felét egy nagy ciszta miatt, mielőtt ki nem vetetem a petesejteket, mert az elektromos kés szétroncsolja még a maradék petesejteket és szöveteket is

– írta, a vallomás a Story magazinban jelent meg.