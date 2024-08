Ma délután Montenegró egyik legfontosabb zarándokhelyén, Ostrog – a sziklába vájt csoda helyszínén jártunk.(...) Lenyűgöző volt… Évek óta visszajárunk Montenegróba. Mi eddig csak az Our Lady of the Rocks templomot látogattuk, mert a számomra egyik legfontosabb Barátomat hoztuk el az Our Lady of the Rocks templomba, amely szintén egy csodával bíró szent hely… Nagyon beteg volt. Azóta meggyógyult, és nem ő az egyedüli, akivel valóban csoda történt… Aki igazán ismer, az pontosan tudja, hogy mennyire hiszek a csodákban, és abban, hogy minden okkal történik… Hálás vagyok, hogy rátaláltunk erre a számunkra is új zarándokhelyre, és hogy ma itt lehettünk. Ha Montenegróban jártok, ne hagyjátok ki! /Természetesen holnap a Our Lady of the Rocks-ba is ellátogattunk hálát adni