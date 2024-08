Augusztus 8-án a Balaton mellett, a szigligeti várudvarban mutatták be A kör című musicalt a Miskolcról indult Edda Művek legnagyobb slágereivel körítve, amiről a boon.hu is beszámolt. A szigligeti várudvar most szintén miskolciakkal csábítja a közönséget. Aranyosi Péter és Vida Péter közös stand up műsora, A miskolci gyökerek várja a közönséget augusztus 23-án, pénteken. A miskolci gyökerek című közös műsorukban a miskolci fiatalság, a középiskolai kalandok, a miskolci show-ska zenekar, a legendás Kabinet Rt és a Diósgyőr focicsapata kapcsán ontják a poénokat és a miskolci valamint borsodi történeteket.