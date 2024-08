Ezt ne hagyja ki!

Angelina Jolie és Francis Ford Coppola filmjét is vetítik a Telluride Filmfesztiválon Los Angeles, 2017. szeptember 1., péntek (MTI) - Angelina Jolie khmer drámáját és Francis Ford Coppola Gengszterek klubja című, újravágott filmjét is vetítik a pénteken megnyíló 44. Telluride Filmfesztiválon - számolt be róla a The Hollywood Reporter.