„A nyitóünnepség kommentálását a gyümölcstálas törpapa produkcióval megálltam ahogy írtam. De azt hiszem most eljött az ideje annak, hogy kimondjam elegem van ebből a fajta wokeos mindenkinek mindent lehet az elfogadás jegyében című szarságból! Gyűlölködni kell? Dehogy! De szerintem ideje minden jóérzésű embernek a véleményét vállalnia még ha mások ezzel nem is feltétlenül értenek egyet, hogy abnormális ami történik. És ennek az abnormalitásnak ami amúgy több fronton zajlik most a legkézzelfoghatóbb szimbóluma, hogy egy férfi boxol nők ellen az olimpián. Legközelebb magyar érintettséggel. Botrány!