Csütörtökön 17 órakor két új dallal és egy új klippel is jelentkezik a hatalmas követőtáborral rendelkező sztár – ezt a Facebook oldalán jelentette be. TikTok oldalán azt is elárulta, hogy az egyik dal a CsipiCsupi címmel jelenik meg és igazi bulizós sláger lesz. Egy kis ízelítőt is mutatott, amiből kiderült, hogy egy vidámparkban forgatták a klipet. Mindkét közösségi oldalon rengeteg hozzászólás született a posztok alatt, a rajongók már nagyon várják az újdonságokat.